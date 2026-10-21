Türkiye çapında, Millî İrade Platformu tarafından organize edilen, Eğitime Destek Platformu ve Filistin’e Destek Platformu tarafından da desteklenen “Kudüs’ten Kaşgar’a” eğitim seminerlerimizin 10’uncu ve son ayağını, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da icra ettik. İki oturum halinde, Filistin ve Doğu Türkistan’ın mevcut durumunu karşılaştırmalı bir şekilde anlattığım seminerlere nisan ayında Erzurum’dan başlamıştık. Ardından sırasıyla Trabzon, Gaziantep, Adana, Konya, Ankara, Bursa, Ankara-Sincan ve Kayseri’de halkımızla buluştuktan sonra finali Taksim AKM Opera Salonu’nda yaptık. Hamd olsun, gittiğimiz her ilde halkımızın hasbî, içten ve coşkulu muhabbetleriyle karşılaştık. “Biraz vaktinizi ayırır mısınız? Konuşalım…” çağrımıza edilen yoğun icabet, bizleri hem mahcup etti hem de çocuklar gibi sevindirdi.

Normalde İstanbul’daki oturumları, seminer serimizin son programı olarak planlamıştık. Ancak Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından hâlâ o kadar yoğun bir talep var ki, zannediyorum 2027’de yeni planlamalar yapmak durumunda kalacağız. Seve seve elbette. Zaten bu süre zarfında sadece yukarıda andığım şehirlere gitmedim. Diyarbakır, Bingöl, Samsun, İzmir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elâzığ, Erzincan, Kütahya, Aksaray, Bartın, Ordu, Sivas, Çorum, Adıyaman… Birçok yerde aynı mevzuları insanımızla paylaştık. Tüm bu şehirlerimizde de aynı muhabbet ve samimiyeti bulduk.

Bu vesileyle, bazı gözlemlerimi ve şahitliklerimi aktarmak istiyorum:

* Halkımız, en uzak köşelerine kadar İslâm coğrafyasında yaşananlara karşı son derece duyarlı. İçten pazarlıksız biçimde öğrenmek, anlamak ve elinden bir şey gelecekse onu yapmak istiyor. Bu noktada hamasetten uzak, bilgi odaklı ve pratik vazifelere yönlendirici bir dilin sahadaki karşılığı çok büyük.

* Bilhassa Anadolu’nun bazı şehirlerinde “1990’lardaki o samimiyeti” bulduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Salon programlarında çalınan marşlardan, ortalıkta koşturan ufaklıklara, kendi çocukluğuma gittim sık sık. İnsanımız öylesine içtendi.

* “Sivil taban” Türkiye’de hâlâ çok güçlü. Ama insanımızı olması gerektiği biçimde harekete geçirecek teşebbüsler ve projeler gerekiyor. Evet bazı şeyler eskisinden farklı, sosyal medyanın tesiri büyük, dünyevileşme artıyor vb. Tüm bunlar doğru. Fakat ben şahsî gözlemlerim çerçevesinde, insanımızda çok zinde bir enerji ve potansiyel gördüm.

* Mülkî amirlerimizin programlara sahip çıkmak ve ev sahipliği vyapmak hususundaki ilgilerine bilhassa müteşekkir kaldım. Programlarımızın çoğunda valilerimiz, belediye başkanlarımız, müftülerimiz ve diğer protokol mensupları salonda hazırdı. Asla rol çalmadan ve program akışını aksatmadan, kibar selamlama konuşmalarıyla seminere eşlik ettiler. Ama bir kişiye özel teşekkür borcum var ve onu ismen anacağım:

“Kudüs’ten Kaşgar’a” programımızın Konya ayağı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Selçuklu Kongre Merkezi’ndeydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Bey, program başlamadan evvel, sivil kıyafetlerle gelip seyirci koltuklarının orta kısmına sessizce oturmuş. Etrafında ne korumalar ne de salona girişinde merasim… Kendisini sonradan fark ettim. 11.00’de başlayıp 13.30’da sona eren programı adeta gözünü kırpmadan, dikkati dağılmadan ve -maalesef bazen protokol sıralarında gördüğüm şekilde- telefonuyla meşgul olmadan dinleyen Sayın Başkan, selamlama konuşması için kürsüye bile çıkmadı. O kadar “anonim” kalmayı seçti ki, programın bitiminde teşekkür etmek için yanına kadar gittim, kendisine son anda yetişebildim, sakince salondan çıkacaktı yoksa. Zannediyorum, bu ruha dönmek gerekiyor yeniden.

* İnsanımız, ülkenin siyasî gündemini siyasetçilerin zannettiğinden çok daha yakın ve dikkatli şekilde izliyor. Şehir ve bölge fark etmeksizin, bazı şikâyetler ve problemler herkesin dilinde. Hatta tabanda bazı isimlere yönelik tepkiler, her yerde aynı. Siyasetçiler genellikle resmî programlara katıldıklarından ve kendilerine sunulanı gördüklerinden, halkın gerçek nabzını ölçmek konusunda sivil inisiyatiflere ve aktif siyaset dışı nabız-ölçerlere ihtiyaç var diye düşünüyorum doğrusu. Ben bu kadarını söyleyeyim, etkili ve yetkililerimiz, kendi derslerini kendileri çıkarsın.