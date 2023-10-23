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2023 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı

YDS/2 sınavı 22 Ekim 2023 tarihinde saat 10.15’te gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar birbiriyle yarışırken YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. YDS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden açıklandı. ÖSYM tarafından sınavın ardından adayların erişimine açılan YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça sınavları için haberimizde derledik.

08:57 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YDS soru ve cevap anahtarı

YDS soru ve cevap anahtarı

YDS soru ve cevapları araştırılıyor. 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 22 Ekim Pazar günü 10.15'te başladı ve tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise "YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YDS sınav soru ve cevap anahtarı açıklandı.

YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları sınav günü (22 Ekim 2023) tarihinde paylaşıldı.

Soru-cevap duyurusunda; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." ifadelerine yer verildi.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonucu, 7 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



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