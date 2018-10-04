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YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2018 YDS sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı. 9 Eylül'de gerçekleştirilen Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları 14.30'dan itibaren erişime açıldı. YDS sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizdeki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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​YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

​YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

YDS sınav sonuçları açıklandı ve meraklı bekleyiş sona erdi. 9 Eylül 2018 tarihinde yapılan YDS sonuçları az önce açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan YDS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişilebilir.

YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.

Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.

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