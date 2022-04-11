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Özgün YDS soru ve cevapları açıklandı ÖSYM YDS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YDS soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM YDS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS soruları ve cevapları 10 Nisan 2022 Pazar günü sınava katılan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. YDS sonuç tarihi ÖSYM tarafından sınav takviminde duyurulmuştu. YDS soru ve cevapları yayınlandı. Peki, YDS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YDS soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
yds 2022

YDS cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlandı.10 Nisan’da ilk kez 81 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) ardından YDS Temel Soru Kitapçığı "www.osym.gov.tr'den erişime açıldı.

YDS 2022 SORU VE CEVAPLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10 Nisan’da ilk kez 81 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek.

YDS CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını 6 Mayıs’ta ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

  • ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün YDS öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
  • “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve bu yıla kadar 41 ilde düzenlediğimiz Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını (2022-YDS/1) 81 ilde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim.”

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