YDS soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM YDS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlandı.10 Nisan’da ilk kez 81 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) ardından YDS Temel Soru Kitapçığı "www.osym.gov.tr'den erişime açıldı.
YDS 2022 SORU VE CEVAPLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10 Nisan’da ilk kez 81 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını 6 Mayıs’ta ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün YDS öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
- “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve bu yıla kadar 41 ilde düzenlediğimiz Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını (2022-YDS/1) 81 ilde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim.”