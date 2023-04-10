YDS
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı, 2023-YDS/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın yayımlandığını duyurdu.
YDS SINAVI SORULARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ardından sınav soruları ve cevapları yayınlandı.
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Nisan 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 19 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Nisan’da gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları ise 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak.
YDS PUANLARINA GÖRE DİL SEVİYELERİ
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.