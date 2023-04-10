YDS için geri sayım başladı. YDS/1 sınavı ÖSYM tarafından 9 Nisan tarihinde uygulandı. ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen süreçte YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı merak konusu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sonuç tarihi de paylaşıldı. YDS/1-2023 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...