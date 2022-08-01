2021-YDUS (2. ve 3. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 2. ve 3. Grup) Ek yerleştirme tercihleri 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM son dakika açıklaması ile 2021 YDUS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2021 YDUS 2. VE 3. GRUP EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM 2021 YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI DUYURDU

2021-YDUS (2. ve 3. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/IhtVx1tMyn pic.twitter.com/29st9FslSh — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 1, 2022

YDUS NEDİR?

YDUS’un açılımı Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'dır.

YDUS'A KİMLER GİREBİLİR?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuran adayların devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması gerekmektedir. YDUS’a kimlerin girebileceği aşağıda listelenmiştir.

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Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olan adaylar YDUS'a girebilmektedir.

Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek fiziksel ve ruhsal bir hastalığı bulunmayan adaylar YDUS'a girebilmektedir.

Yabancı uyruklu adaylar da YDUS'a girebilmektedir.