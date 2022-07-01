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Asgari ücrete yapılacak ara zammın saat kaçta açıklanacağı belli oldu!

2022 Asgari ücret zammı için milyonlar geri sayıma geçti. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyordu. Erdoğan'ın asgari ücrette belirlenen yeni rakamı bugün saat kaçta açıklayacağı belli oldu. Peki, yeni asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ara zammını ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı saat kaçta asgari ücret rakamını açıklayacak?
Yeni asgari ücret açıklaması

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması ne zaman saat kaçta? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari ücrete ara zam için İstanbul'da saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla toplantı yapılacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın asgari ücrete yapılacak ara zam oranını açıklaması bekleniyor.

"MÜJDELİ HABERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen zamma ilişkin, ''İnşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız'' dedi.

Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Erdoğan, ''Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var'' diye konuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700,56 TL SGK primi işçi payı, 50,04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750,60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775,62 TL SGK primi, 100,08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875,70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70 liraya ulaşıyor.

Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004,80 lira, net 5104,08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316,75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505,40 lira, net 5742,09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

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