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“Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yeniden belirlendi

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye'de avukatlık hizmetlerinin karşılığında alınması gereken asgari ücreti belirleyen bir tarifedir. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne” ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte 2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre yeni avukatlık ücretleri...

09:02 . 21/09/2023 Thursday
IHA
Avukatlık tarifesi

Avukatlık tarifesi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak. Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için bin 300 TL, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

BELGE HAZIRLAMA ÜCRETİ DE BELİRLENDİ

Söz konusu tebliğe göre kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.



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