|
Özgün

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: 40 yeni noterlik kuruldu! İşte o il ve ilçeler

Türkiye genelinde noterlik sayısı artıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı. Böylelikle 2002'de 1231 olan noterlik sayısı yeni noterliklerle 2 bin 385'e çıkmış oldu. Peki yeni noterlik açılan il ve ilçeler hangileri?

14:29 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hangi il ve ilçeye yeni noterlik açıldı?
Hangi il ve ilçeye yeni noterlik açıldı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukuki güvenliğin sağlanmasında ve anlaşmazlıkların önlenmesinde etkin bir görev üstlenen noterliklerin sayısını artırdıklarını ifade etti.

Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurduk." bilgisini verdi. Böylece 2002'de 1231 olan noterlik sayısını kurdukları yeni noterliklerle 2 bin 385'e çıkardıklarını belirten Tunç, yeni noterliklerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Yeni noterlik açılan il ve ilçeler hangileri?

Bakan Tunç'un imzasıyla il ve ilçelerde yeni kurulan noterlikler şu şekilde: "İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3'er, Çorum, Adıyaman, Aydın'ın Germencik ilçesi ve Ankara'nın Sincan ilçesinde 2'şer, Elazığ, Kütahya, Aydın'ın Efeler ve Çine ilçeleri, İzmir'in Selçuk ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi, Erzurum'un Aziziye ilçesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Konya'nın Çumra ilçesi, Denizli'nin Acıpayam ilçesi, Kütahya'nın Gediz, Simav ve Tavşanlı ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de birer noterlik kuruldu."


#noter
#yeni açılan noterler
#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adıyaman 5 bin 418 deprem konutu kura çekiliş sonuçları ile hak sahiplerine teslim edildi