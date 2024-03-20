Yeni noterlik açılan il ve ilçeler hangileri?

Tapu işlemlerinde devrim gibi uygulama hayata geçiyor. Ev alım- satımı noterlerde yapılacak. Bugüne kadar sadece Tapu Müdürlüklerinden yapılan alım-satım işlemleri 4 Temmuz itibarıyla noterlerde de gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulamada, tapu harcı için belirlenen rakama ek noterlik ücreti de eklenerek işlem sırasında ödenecek. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Peki noterde tapu devri, gayrimenkul satışı nasıl yapılır? Noterden tapu devri için gerekli evraklar neler? Tapu işlemleri için noterden randevu alınacak mı? İşte 6 başlıkta noterden tapu devri hakkında tüm merak edilenler.