Özgün Tarım ve Orman Bakanı değişti Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?
ÖZGÜN HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı değişti! Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?

Tarım ve Orman Bakanı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değiştirildi. Yeni Tarım ve Orman Bakanı kimdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Bakanlık görevine Vahit Kirişçi atandı. Açıklama sonrasında Bakan Vahit Kirişci'nin hayatı merak ediliyor. İşte, Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler....

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?
TARIM VE ORMAN BAKANI

Yeni Tarım ve Orman Bakanı'nın kim olduğu son dakika merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi yaşandı. Peki, Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?

YENİ TARIM VE ORMAN BAKANI KİM OLDU?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Bakanlık görevine Vahit Kirişçi atandı.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, (d. 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye), Türk siyasetçi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22.ve 23.Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti: Yerine Vahit Kirişçi atandı
GÜNDEM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti: Yerine Vahit Kirişçi atandı
Yeni dönemin ilk rakamları

Yeni dönemin ilk rakamları

​Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.
Son yarı finalist Alanyaspor

Son yarı finalist Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Kabinede görev değişimi

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti.

Zelenskiy'nin ardından Putin konuştu.

​AK Parti Ankara İl Danışma Toplantısı.

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor.

'Yazıklar olsun' deyip ağlayarak anlattılar.
Günlerdir metro istasyonundalar

Günlerdir metro istasyonundalar

​Ukraynalılar saldırıların biteceği günü bekliyor.

​Bakan Nebati: Mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Enkaz şehir: Harkiv

Enkaz şehir: Harkiv

Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.