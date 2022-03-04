Tarım ve Orman Bakanı değişti! Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı'nın kim olduğu son dakika merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi yaşandı. Peki, Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?

YENİ TARIM VE ORMAN BAKANI KİM OLDU?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Bakanlık görevine Vahit Kirişçi atandı.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, (d. 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye), Türk siyasetçi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

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22.ve 23.Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.