Torba yasa maddeleri için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Seçimlerin sona ermesi ve Başkan Erdoğan yeni Kabine açıklaması sonrasında gözler atılacak adımlara çevrildi. Emeklilik, maaş artışları, asgari ücret, ev kadınlarının emeklilik imkanı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamalar gibi birçok önemli konu gündemde yerini aldı.

TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.

TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.

2. TORBA YASADA EYT'LİYE STAJ SİGORTASI, 5000 PRİM GÜN SAYISI VE 3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLİK KONULARI VAR MI?

Henüz EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi ve Bağkur affına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni torba yasada bu konulara ilişkin maddeler yer almıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE, BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN TL OLDU!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bin 100'er lira 2 bin liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.







