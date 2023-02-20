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Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi. 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülürken yeni kalıcı deprem konutlarına ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını, yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, kalıcı deprem konutlarının nereye yapılacağına ilişkin de konuştu. Peki yeni yapılacak deprem konutları nereye yapılacak? Yeni deprem konutlarının yapımına ne zaman başlanılacak?

15:53 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem konutları nereye yapılacak ne zaman teslim edilecek?

Deprem konutları nereye yapılacak ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledi.

Yeni deprem konutları kaç katlı olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Gaziantep'te yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledi. Deprem bölgesine ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıkları anlatan Bakan MuratKurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat'ta yapılıp, Mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.

Yeni deprem kalıcı konutları nerede yapılacak?

Yeni yapılacak deprem konutları nereye yapılacak?

  • Bakan Kurum, ''Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız.'' dedi.
Kalıcı deprem konutları ne zaman bitecek, kaç yılda teslim edilecek?

Kalıcı deprem konutlar ne zaman bitecek?

“1 ay içinde ilk temeller yükselecek.'' diyen Kurum, ''Deprem bölgesinde 2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek.'' şeklinde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kent ve konut tasarımında yerel dokunun, sosyolojinin de gözetileceğini, "altı dükkan, üstü daire döneminin ise kapanacağını" da vurguladı. Kurum, "Eski kent merkezlerinde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapmak suretiyle vatandaşımızı da mağdur etmeyecek anlayışla gerek imar kısıtı, gerekse yapılaşma şartlarının hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Tek katlı ve yatay mimaride dükkanlar açılmasını planlıyoruz. Arsa karşılığı takas veya yeni yapılan konutlardan teklif edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Deprem konutları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Gaziantep’te açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız olarak hedefimiz, 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşallah inşa etmek.” ifadelerini kullanmıştı.


Depremde vefat edenlerin banka borçları siliniyor
Depremde vefat edenlerin banka borçları siliniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgelerinde yaraların sarılması adına devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük bir yardımlaşma seferberliğine imza atıyor. Devlet, depremzedelere barınma, taşınma ve kira yardımı yaparken, depremzedeler de bankaların, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarını silmesi bekliyordu. Bu uygulama için bazı devlet bankalarının yanında özel bankalar da hayatını kaybeden vatandaşların banka borçlarını sildi. Peki hangi bankalar depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sildi? İşte detaylar.


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37 dakika önce
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Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı
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