Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledi.

Yeni deprem konutları kaç katlı olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Gaziantep'te yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledi. Deprem bölgesine ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıkları anlatan Bakan MuratKurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat'ta yapılıp, Mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.

Yeni deprem kalıcı konutları nerede yapılacak?

Yeni yapılacak deprem konutları nereye yapılacak?

Bakan Kurum, ''Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız.'' dedi.

Kalıcı deprem konutları ne zaman bitecek, kaç yılda teslim edilecek?

Kalıcı deprem konutlar ne zaman bitecek?

“1 ay içinde ilk temeller yükselecek.'' diyen Kurum, ''Deprem bölgesinde 2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek.'' şeklinde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kent ve konut tasarımında yerel dokunun, sosyolojinin de gözetileceğini, "altı dükkan, üstü daire döneminin ise kapanacağını" da vurguladı. Kurum, "Eski kent merkezlerinde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapmak suretiyle vatandaşımızı da mağdur etmeyecek anlayışla gerek imar kısıtı, gerekse yapılaşma şartlarının hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Tek katlı ve yatay mimaride dükkanlar açılmasını planlıyoruz. Arsa karşılığı takas veya yeni yapılan konutlardan teklif edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Deprem konutları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Gaziantep’te açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız olarak hedefimiz, 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşallah inşa etmek.” ifadelerini kullanmıştı.







