Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılında görüşülecek konular? sorularına yanıt arınıyor. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi gibi konuları 3. yasama yılında görüşecek olan TBMM'nin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?