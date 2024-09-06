Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılında görüşülecek konular? sorularına yanıt arınıyor. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi gibi konuları 3. yasama yılında görüşecek olan TBMM'nin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.
YENİ YASAMA YILI YOĞUN MESAİYLE BAŞLAYACAK
TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.
TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girdi.