Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49,4 olurken, Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 44.9 olarak YSK tarafından açıklandı. Yurt dışı oy sayımları ise sürüyor.

14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birikte Yeniden Refah Partisi’nin hangi ilden milletekili kazandığı sorgulanıyor. 14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde sürpriz yapanlardan biri de Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu.

Partinin oy sayısı 1.5 milyonu geçti. Bu sonuçla, 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.

Yeniden Refah Partisi milletvekili isimleri

İstanbul 1. bölge

Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi

İstanbul 2. bölge

Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi

Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi

Kocaeli

Mehmet Aşıla - Yeniden Refah

Konya

Ali Yüksel - Yeniden Refah

Yeniden Refah Partisi hangi ilde milletvekili kazandı?

Milletvekili seçilenler arasında yer alan Genel Başkan Fatih Erbakan, Konya'dan bir, Kocaeli'den bir, İstanbul’dan da üç vekil çıkardıklarını açıkladı.

Fatih Erbakan seçim gecesi sonunda paylaştığı Twitter mesajında "Genel Merkezimiz’de seçim sonuçlarına ilişkin açıklamamızı yaparak, 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ü Yeniden Refah Partimiz’le yeniden Meclis’e taşıyan milletimize ve teşkilatlarımıza teşekkür ettik. Cenab-ı Allah daha büyük başarıları da hep birlikte yaşamayı nasip eylesin inşallah." dedi.



