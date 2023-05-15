|
Özgün

14 Mayıs seçimlerinin sürpriz partisi Yeniden Refah oldu

Yeniden Refah Partisi bu seçimin en favori partilerinden biri oldu. Cumhur İttifakı içinde yer alan YRP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı desteklerken, milletvekili seçiminde ise kendi logosu ile seçimlere girdi. Partinin oy sayısı 1.5 milyonu geçti. Bu sonuçla, 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi. Peki Yeniden Refah Partisi hangi ilde milletvekili çıkardı? İşte Yeniden Refah Partisi milletvekili isimleri.

11:40 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kazanan Yeniden Refah Partisi milletvekilleri hangi illerden

Kazanan Yeniden Refah Partisi milletvekilleri hangi illerden

Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49,4 olurken, Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 44.9 olarak YSK tarafından açıklandı. Yurt dışı oy sayımları ise sürüyor.

14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birikte Yeniden Refah Partisi’nin hangi ilden milletekili kazandığı sorgulanıyor. 14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde sürpriz yapanlardan biri de Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu.

Partinin oy sayısı 1.5 milyonu geçti. Bu sonuçla, 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.

Yeniden Refah Partisi milletvekili isimleri

İstanbul 1. bölge
Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi
İstanbul 2. bölge
Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi
Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
Mehmet Aşıla - Yeniden Refah
Konya
Ali Yüksel - Yeniden Refah

Yeniden Refah Partisi hangi ilde milletvekili kazandı?

Milletvekili seçilenler arasında yer alan Genel Başkan Fatih Erbakan, Konya'dan bir, Kocaeli'den bir, İstanbul’dan da üç vekil çıkardıklarını açıkladı.

Fatih Erbakan seçim gecesi sonunda paylaştığı Twitter mesajında "Genel Merkezimiz’de seçim sonuçlarına ilişkin açıklamamızı yaparak, 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ü Yeniden Refah Partimiz’le yeniden Meclis’e taşıyan milletimize ve teşkilatlarımıza teşekkür ettik. Cenab-ı Allah daha büyük başarıları da hep birlikte yaşamayı nasip eylesin inşallah." dedi.


#Yeniden Refah Partisi
#fatih erbakan
#seçim 2023
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri belli oldu