Yerli üretim araba modelleri 2021 Yerli otomobil markaları

Türkiye otomativ sektörü serüvenine 1966 yılında Anadol ile başlamıştır. Türkiye'de yüzde 100 yerli üretim otomobil olmamakla beraber alsında dünyada da yüzde 100 yerli üretime sahip otomobilin olmadığını söylemek mümkündür. Milli üretim modeli olan TOGG ile yüzde 51 oranında yerli üretim amaçlanmıştır. Ancak Türkiye'de yerli otomobil denilince öncelikle birçok büyük markanın arabalarının ülkemizde üretilen modelleri anlaşılmaktadır. 2021 yılı en çok satılan, en uygun ve en pahalı yerli otomobil markalarını ve özelliklerini sizler için derledik.

2021 YERLİ OTOMOBİL MARKALARI

FIAT Egea

FIAT Doblo

FIAT Fiorino

FIAT Pratico

Renault Megane

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Renault Clio

Honda Civic

Ford Transit

Hyundai i10

Hyundai i20

ISUZU D-Max

FIAT EGEA

Fiat Egea'lar tasarım ve teknik açıdan birçok yükseltmeyle geliyor. Cross, sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere 4 farklı kasa tipiyle gelen 2021 model Fiat Egea ailesi; Easy/Street, Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğine sahip.

Teknik özellikleri

FIAT DOBLO

Toplamda 5 farklı kasa tipine ve 7 farklı donanım paketine sahip olan Doblo, ticari otomobil arayan kullanıcıların akıllarına gelen ilk tercih olabilecek kadar yeterli bir seviyede görünüyor.

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Teknik özellikleri

FIAT FIORINO

Fiorino Panorama’nın ön hava yastıkları sayesinde yolculuk esnasında emniyetiniz güvence altında. Çocuk koltuğunun emniyet kemeri olmadan bağlanabilmesine olanak veren Isofix bağlantı noktaları sayesinde çocuk güvenliğini sağlıyor.

Yukarı açılan kapısıyla yükleme ve görüş rahatlığı sağlayan Fiorino Combi, 3. sıradaki camıyla da daha ferah bir iç ortam yaratıyor. Çıkarılabilen arka koltuklarının yanı sıra tek parça katlanabilir ve çift parça çıkartılabilir koltuklarıyla da gerekli anlarda daha büyük taşıma kapasitesi ve hacim sunuyor.

Genişliğe olduğu kadar konfora da önem veren Fiorino Combi, 7” dokunmatik tablet ekran, koltukları ve hız sabitleme sistemine sahip.

Teknik özellikleri

FIAT PRATİCO

Yeni Fiat Doblo ile aynı platformu paylaşan Fiat Pratico, ön yüz ve iç mekan benzerliğinin yanı sıra son teknoloji ürünü motor yelpazesi ve gelişmiş süspansiyon gibi özellikler bakımından benzer özellikler taşıyor. Konforlu ve pratik kullanım özellikleriyle farklılığını ortaya koyan hafif ticari araç sınıfının gözdesi Fiat Pratico, uzunluğu 2.25 metre, genişliği 1.80 metre ve yük alanı 4 metrekare olan alüminyum kasası sayesinde 1 tona varan taşıma kapasitesi sunuyor. Fiat Pratico, katlanabilir ve kolayca açılabilir yan ve arka alüminyum paneller, nakliye sırasında daha fazla güvenlik sağlayan yük tutucu kancalar ve gün içinde sizi yormadan sürüş kalitesini en üst seviyede tutmak için ciddi anlamda fark edilen yeniden tasarlanmış arka kısımda kullanılan çift bağlantılı süspansiyon sistemi sayesinde binek otomobil konforunu da garanti ediyor.

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Teknik özellikleri

RENAULT MEGANE

En yeni teknolojilerle donatılan Yeni Megane Sedan’da konfor ve güvenlik artırıldı. 10.2 inç gösterge paneli ve Renault Easy Link multimedya sisteminin kontrol edildiği 9.3 inç dikey ekran ile iç mekân modernize edildi. Yeni sürüş destek sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor ise verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

%100 Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki ışık imzası ile öne çıkıyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen makyajlı Megane Sedan'da, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor. Ön taraftaki hava deflektörleri ise araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor.

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Teknik özellikleri

RENAULT CLİO

Yeni Renault Clio incelemesi ile aracın genel özelliklerini değerlendirdik. Selefi ile benzer ve farklı yönlerini araştırırken 2020 Renault Clio hakkında çarpıcı bilgilere de ulaştık. Sınıfının en çok satan modeli olan Clio, beşinci nesli ile karşımızda. Nissan- Renault ve Mitsubishi üçlüsünün ortak geliştirdiği CMF-B isimli platformda üretilen yeni Clio, selefinin ana özelliklerini koruyan ama daha güncel ve daha etkileyici olma iddeası taşıyan bir otomobil.

Teknik özellikleri

HONDA CİVİC

Yeni Honda Civic’in Dream paketi hariç diğer bütün paketlerinde ısıtmalı ön koltuklar bulunuyor. Sürücü için ise bütün paketlerde bel destekli elektrikli koltuklar tercih edilmiş. Arabanın bir de bütün paketlerinde sunroof özelliği mevcut.

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Yeni Honda Civic 2020’de, sürücünün araç hakkında önemli bilgileri görebilmesi için 7 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Panelin ortasında ise hem sürücünün hem de yandaki yolculunun kolaylıkla erişim sağlayabileceği 7 inçlik renkli dokunmatik multimedya sistemi var.

Araçta bulunan Honda Connect özelliği sayesinde telefonunuzu multimedya sistemi üzerinden rahatlıkla yönetebilirsiniz. Honda Connect’in içerisinde bulunan bir başka özellik ise neredeyse bütün yeni arabalarda karşımıza sıklıkla çıkan Apple Car özelliği.

Honda Civic 2020’nin Arktik Beyaz, Karbon Gri, Kozmik Mavi, Gümüş Gri, Kristal Siyah ve Zümrüt Kırmızı olmak üzere toplamda 6 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Teknik özellikleri

FORD TRANSİT

Yeni Ford Transit tam 2.383 kg’lık maksimum taşıma ağırlığı ile sınıfının en önemli seçeneklerinden biri haline getirilmiş. Bu taşıma kapasitesi, çok az seçenekte sunuluyor. Hal böyle olunca Yeni Transit, zirve model haline gelmiş. modelin pickup versiyonundaki taşıma kapasitesiyse 2.558 kilograma kadar çıkabiliyor.

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Ford, tüm Transit 5 Ton modellerinde 2.0 litrelik dizel motoru standart olarak sunuyor. 170 PS güç ve 390 Nm tork üreten bu motor standart olarak 6 kademeli manuel şanzımanla kombin edilecek.

Teknik özellikleri

HYUNDAI İ10

Farklı fiyat ve özellik beklentileri olan kullanıcıları memnun etmek için yeni Hyundai i10 birçok donanım paketi ile birlikte satışa sunuluyor. Hyundai i10; Jump, Style ve Elite ismindeki 3 donanım paketi ile kullanıcılara sunuluyor. Standart donanımları ile kullanıcının birçok ihtiyacını karşılasa da daha fazla donanım isteyen kullanıcılar için Style ve Elite donanım paketleri birçok farklı özelliği kullanıcılara sunuyor.

Teknik özellikleri

HYUNDAI İ20

Üçüncü nesil 2021 Hyundai İ20 modeli 1.4 MPI ve 1.0 T-GDI motor seçenekleri ile birlikte halihazırda satışta. 4 silindirli 1.4 MPI motoru, 100 beygir gücünde ve 134 Nm tork değerine sahip. 3 silindirli 1.0 T-GDI motoru ise 100 beygir gücünde ve 172 Nm tork değerine sahip.

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Modelin donanım seçenekleri Jump, Style ve Elite olarak sınıflandırılmış.

Teknik özellikleri

ISUZU D-Max

Isuzu'nun 3. nesil D-Max modelinde 1.9 litrelik (1898 cc) 4 silindirli 163 beygir güç ve 360 Nm tork üreten dizel bir motor yer alıyor. Aracın ön tarafında darbe emicili, çift salıncaklı bağımsız süspansiyon kullanılırken arka tarafında ise parabolik yaprak yaylı süspansiyon tercih edilmiş. Hem manuel hem de otomatik için 6 ileri şanzıman sistemi bulunan yeni D-Max'de EBD'li ABS, Break Asist ve ESC fren sistemleri yer alıyor.

Yeni D-Max'in giriş seviyesi olan V-GO, 18 inç çelik jant, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, 4,2 inç TFT renkli gösterge ekranı gibi özelliklere sahip. Ayrıca fren asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış ve iniş destek sistemi, yağmur sensörü, çekiş kontrol sistemi gibi güvenlik özelliklerini de barındıran D-Max V-Go, 4x4 versiyonlarında elektronik diferansiyel kilidine de sahip.

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Teknik özellikleri

2021 YILINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

2021'de ve Temmuz'da en çok hangi marka otomobiller satıldı? İlk olarak yılın ilk 7 ayına baktığımızda en çok otomobil satışı yapan markanın 45.490 adetle Fiat olduğunu görüyoruz. Renault 40.753 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 38.892 adetle takip ediyor.

2021 Ocak-Temmuz en çok satan otomobil markaları:

Marka-Adet

FIAT 45.490

RENAULT 40.753

VOLKSWAGEN 38.892

TOYOTA 30.329

SKODA 19.605

HYUNDAI 19.069

DACIA 16.842

PEUGEOT 16.491

HONDA 15.977

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OPEL 13.953