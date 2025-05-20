Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yetenek sınavları, öğrencilerin özel yetenekleri doğrultusunda eğitim almak istedikleri lise türlerine (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) yerleşebilmeleri için düzenlenen sınavlardır. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?

YETENEK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yetenek sınavıyla ilgili süreçler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB YETENEK SINAVLARI NE ZAMAN?

Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 26 Haziran 2025'te ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek.

YETENEK SINAVI KAZANAN ADAYLAR KESİN KAYITLARINI NE ZAMAN YAPACAK?

Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

YETENEK SINAVI EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?