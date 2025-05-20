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MEB 2. dönem 2. yazılı örnek sınav soruları yayımladı

MEB 2. dönem 2. yazılı örnek sınav soruları yayımladı

13:2520/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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MEB ortak sınav örnek soruları
MEB ortak sınav örnek soruları

​2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB, 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. döneminde uygulanacak ortak sınav tarihlerini paylaştı. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ

​2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları için konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım ve öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara vermeleri gereken cevaplara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Soruların videolu çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için
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Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için
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Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için
#MEB
#ortak sınavı
#örnek sınav soruları
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