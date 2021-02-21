Yetişkinlerde Ateş Kaç Olmalı?

Yetişkinler için normal vücut ısısı ateşin ölçüldüğü yere göre değişiklik gösterir. Genellikle anüsten ölçülen normal vücut ısısı 36.4-37.6 derece, koltuk altından ölçülen normal vücut ısısı ise 36.5-37.0 derecedir. Yetişkinlerde ateş koltuk altından ölçüldüğünde aşağıdaki değerlere göre ateşi olup olmadığı anlaşılabilir:

• 37-37.5 derece arasında çok hafif ateş,

• 37.6-37.9 derece arasında hafif ateş

• 38-38.5 derece arasında orta derecede yüksek ateş,

• 38,5-39,5 derece arasında yüksek ateş,

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• Sıcaklık 40 dereceyi aşarsa, ateş çok yüksektir.

Yetişkinlerde Ateş Neden Yükselir?

Yetişkinlerde ateşin nedeni aşağıda sıralanmıştır:

• Grip ve zatürree gibi virüs veya bakterilerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklar

• Difteri ve tetanoz aşılamasından sonra

• Romatoid artrit ve Crohn hastalığı gibi iltihaplanma

• Kanın damar içinde pıhtılaşmasından sonra

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• Güneşe aşırı maruz kalma

• Gıda zehirlenmesi

• Kötü huylu tümör (kanser)

• Nöbetleri önlemek için kullanılan ilaçlar, kan basıncını kontrol etmek için kullanılan ilaçlar veya antibiyotik kullanımı sonrası

Yetişkinlerde Ateşin Semptomları Nelerdir?

Yetişkinlerde ateşin yükselmesinin belirtileri arasında en sık görülenler aşağıda verilmiştir:

• Titremek

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• Üşümek

• Hızlı kalp atımı

• Terlemek

• Baş ağrısı

• Kas ağrısı

• İştah kaybı

• Zayıflık ve yorgunluk

• Ağrıya karşı artan hassasiyet

• Uyuşma

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• Dikkatsizlik

Eğer bu belirtilere aşağıdaki semptomlar eşlik ediyorsa mutlaka bir hekime başvurmak gerekir:

• Işığa karşı aşırı duyarlılık

• Sert ve ağrılı boyun

• Döküntü

• Nefes darlığı

• Mide bulantısı

• Kusma

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• Dehidrasyon

• Baş dönmesi

• Karın ağrısı

• Kas krampları

• Zihinsel bulanıklaşma

• Nöbet geçirmek

Ateşin Yükselmesini Nasıl Önlenir?

Ateş gelişimini engellemek için kendinizi enfeksiyon hastalıklarından korumanız gerekir. Çünkü ateşin en yaygın nedenleri arasında bulaşıcı hastalıklar gelir. Elleri düzenli olarak yıkamak, bulaşıcı hastalıkların neden olduğu ateşi önlemek için temel önlemlerden biridir. Yemeklerden önce, kalabalık bir ortamdan ayrıldıktan sonra veya hasta insanların olduğu ortamlarda düzenli olarak el yıkamak önemlidir. El yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda dezenfektan kullanmak alınabilecek bir diğer koruyucu önlemdir.

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Virüslerin ve bakterilerin vücuda girmesini teşvik eden davranışlardan kaçınmak önemlidir. Özellikle burun, ağız ve gözlerle temastan kaçınılmalıdır. Bulaşıcı hastalıkların neden olduğu ateşi önlemek için kaçınılması gereken bir diğer durum, başkalarıyla birlikte su şişesi, bardak gibi mutfak gereçlerini kullanmamaktır. Yetişkinlerde ateş durumunun oluşumu için bunlara dikkat etmek gerekir.

Yetişkinlerde Ateş Nasıl Düşürülür?

Yetişkinlerin ateşini düşürmek için aşağıdakiler yapılabilir:

• Biraz ılık suyla duş almak

• Ateş önleyici ilaç almak

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• Daha fazla su içmek

• Burnu açık tutarak nefes almak

• Kompresi arada bir soğuk havluyla koltuk altlarına uygulamak

• Daha düşük oda sıcaklığını sağlamak

• Temiz hava solumak

• Rahat kıyafetler giymek ve fazla kıyafetleri çıkarmak

• Bol bol dinlenmek

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• Asla sigara içmemek

• Kahve ve alkol gibi içeceklerden uzak durmak

Ateş Düşürmek İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir?

Ateş düşürmek için tercih edilmesi gereken besinler sayesinde ilaca gerek kalmadan doğal yollarla sağlığınıza kavuşmanız mümkündür. Bu besinler şunlardır:

• Kuru yemişler

• Yeşil çay

• Mor ve kırmızı yiyecek

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• Yeşil yiyecekler

• Zerdeçal ve zencefil

• Ahududu, çilek, portakal, mandalina

• Enginar, ceviz, kırmızı biber

• Kızılcık, kekik, pancar

• Kiraz, lahana, elma püresi

Yetişkinlerde Ateş Nereden Ölçülür?

Yetişkinlerde ateş ölçümü yapılan bölgeler aşağıda verilmiştir:

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• Rektal ölçüm: Vücut ısısına en yakın ve en güvenilir ölçümdür. Ancak rahatsızlık hissi ve özellikle yenidoğanlarda rektal yaralanma gibi yan etkiler nedeniyle sık tercih edilmez. Rektal ölçümde 38 derecenin üstü, ateş düşünülmelidir.

• Koltuk altından ölçüm: Basit ölçüm tekniği nedeniyle sıklıkla kullanılır. 37 derecenin üstü ateş kabul edilir.

• Kulaktan ölçüm: Hızlı ve kolay uygulanmasından dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı kulaktan ölçüm yaparak kontroller yapılmalıdır. 37,8 derecenin üstü ateş olarak kabul edilir.

Yetişkinlerde ateş ölçümü yaparken bu bölgeler kullanılabilir.