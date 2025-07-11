Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Yiğit Bulut, 2013 yılının Temmuz ayında Başbakanlık Başdanışmanlığı'na, 30 Ağustos 2014 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmişti. Peki Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut neden öldü, hasta mıydı?
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Soylu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Yiğit Bulut neden öldü, hasta mıydı?
Yiğit Bulut'un kansere yakalandığı ve bir süredir İstanbul'da bulunan bir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.
Yiğit Bulut kimdir?
Yiğit Bulut, 1972 tarihinde Edirne Keşan'da doğdu. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilmiştir. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Aydın Doğan'ın eşinin yeğeni, Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.
Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.