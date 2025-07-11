AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Soylu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Allah… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 11, 2025

Yiğit Bulut neden öldü, hasta mıydı?

Yiğit Bulut'un kansere yakalandığı ve bir süredir İstanbul'da bulunan bir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.

Yiğit Bulut kimdir?

Yiğit Bulut, 1972 tarihinde Edirne Keşan'da doğdu. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilmiştir. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Aydın Doğan'ın eşinin yeğeni, Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.