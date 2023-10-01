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Yılbaşına gelmeden emekliye zam müjdesi duyurulur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilerin maaş düzenlemesine ilişkin ''Yılbaşına gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''İnşallah'' dedi. Emekli maaş zammına yönelik bir son dakika müjdesi de MHP lideri Bahçeli’den geldi. İşte emekli maaş zammına yönelik yapılan son açıklamaların detayları.

16:41 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emekliye zam yılbaşından önce verilecek mi?

Emekliye zam yılbaşından önce verilecek mi?

TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı gerçekleşti. Özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yılbaşından önce emekli maaşına zam gelir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin emekli maaşlarına yapılacak zam sorusuna, 'Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi' dedi. Erdoğan, 'Yılbaşı'na gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?' sorusuna ise, ''İnşallah'' yanıtını verdi.

Bahçeli emekli maaş zammı açıklaması için ne dedi?

Öte yandan MHP Lideri Bahçeli, 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışına katılmak üzere TBMM'ye geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, emekli maaşlarıyla ilgili bir görüşmelerinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Bizim tekrar özel bir görüşmemiz olmadı. Ama cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa süre de sonuç verirler diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



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22 dakika önce
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