Yıllık izin süreleri kaç gün? Kaç yılda bir izin süreleri artar?
Yıllık izin, devlet tarafından verilen sosyal hak kanunlar ile korunan, işveren ya da çalışan tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan bir izin türüdür. 4857 sayılı İş Yasası'nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Peki, Yıllık izin süreleri kaç gün? kaç yılda bir izin süreleri artar? İşte detaylar.
YILLIK İZİN SÜRELERİ KAÇ GÜNDÜR, KAÇ YILDA BİR ARTAR?
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Bununla birlikte 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.