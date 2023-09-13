Yıllık izin, devlet tarafından verilen sosyal hak kanunlar ile korunan, işveren ya da çalışan tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan bir izin türüdür. 4857 sayılı İş Yasası'nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Peki, Yıllık izin süreleri kaç gün? kaç yılda bir izin süreleri artar? İşte detaylar.