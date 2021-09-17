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YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu!

YKS ek tercihi kimler yapacak? YKS ek tercihleri nereden nasıl yapılır? soruları merak kazandı. YKS ek tercih süreci için başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos’ta açıklanmasının ardından kayıt işlemleri tamamlanmıştı. ÖSYM'den YKS açıklaması geldi. YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Peki, YKS 2. tercihleri kimler yapacak? YKS ek terchileri nasıl yapılır? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu!
yks

YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İşte ÖSYM'den konu hakkında yapılan duyuru:

Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

YKS 2021 EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

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