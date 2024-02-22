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Üniversite sınavına girecek adaylar dikkat! Süresin bitmesine az kaldı: YKS başvuru ne zaman son?

Milyonlarca aday üniversite sınavı için ter dökecek. YSK sınavına katılacaklar bir yandan da üniversite sınavı başvuru tarihinin ne zaman biteceğini merak ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 2024 YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi AİS üzerinden yapılacaktır. Peki YKS sınavı ne zaman? İşte detaylar.

16:52 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
YKS başvuru son gün ne zaman?
YKS başvuru son gün ne zaman?

YKS Başvuruları Ne Zaman Bitiyor? sorusu milyonlarca adayın gündeminde. YKS başvuruları için son tarih, üniversite sınavına katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Sınav hazırlıklarına devam eden üniversite adayları bir yandan da YKS başvurularının son gününü araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar yapılacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Ortaöğretim bilgisi MEB e-okul sistemine dahil olmayan adaylardan ÖSYM arşivinde de ortaöğretim bilgisi bulunmayan veya sistemdeki ortaöğretim bilgisinde değişiklik ya da düzeltme olan adaylar, 2024-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacak ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek.

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), sonrasında 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

KİMLER YKS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

"2024-YKS'ye 2023-2024 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar sınava başvurabilecek.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girme zorunluluğu bulunuyor.

TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS'ye girme zorunluluğu yer almıyor ancak bu durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2024-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunluluğu bulunuyor."

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


#YKS 2024
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#YKS başvuru tarihi
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Üniversite sınavına girecek adaylar dikkat! Süresin bitmesine az kaldı: YKS başvuru ne zaman son?