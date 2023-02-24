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TYT, AYT, YDT üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

ÖSYM 2022-2023 sınav takvimini paylaşmasının ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. YKS bilindiği gibi; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda uygulanmaktadır. TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte 2023 üniversite sınavı YKS başvuru ve sınav tarihleri takvimi...

13:04 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
YKS başvuruları

YKS başvuruları

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıklandı. Bu gelişme sonrası 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. YKS başvuru tarihleri belli oldu mu?

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

TYT, AYT, YDT ERTELENDİ Mİ, YKS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden dolayı TYT, AYT, YDT’nin ertelenip ertelenmediği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM 2023 sınav takvimine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir."

YKS sınav takvimi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yeni YKS takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.



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#YKS başvuru
#ösym
#2023 yks
1 saat önce
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TYT, AYT, YDT üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
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