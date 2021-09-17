YKS ek tercih harcı ne kadar?

ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme kılavuzunun ardından "2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar, YKS 2. Ek yerleştirme harcı kaç TL?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Önümüzdeki günlerde başlaması planlanan YKS ek tercih sürecine ilişkin güncel veriler ve üniversite ek yerleştirme ücretleri haberimizde.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek yerleştirme ücretleri 2020 yılında 20 TL olarak açıklanmıştı. Ek yerleştirme tercih ücreti bu yıl ise 25 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylar, ek yerleştirme ücretini yatırmazlarsa yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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2021 YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Ek yerleştirme işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.