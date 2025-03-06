2024 YKS sınav giriş belgesi, sınava girerken öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler arasında yer alıyor. Sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı ise sınav öncesi henüz belgelerini almamış olan kişiler tarafından sorgulanıyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

Bu bilgilere göre YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınav giriş belgesi, üniversite sınavına girecek adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran'da yapılacak.

YKS SINAV GİRİL BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS sınav giriş belgesi adayın, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.

2025 YKS SINAVI OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.







