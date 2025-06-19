ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanacak Yükseköğretime Geçiş Sistemi (YKS) sınavı öncesinde sınav saati ve giriş belgelerinin hazır edilmesi en önemli konular arasında yer alıyor. Sınava katılacak adaylar sınav binasına saat kaçtan itibaren alınmayacağını ve sınavların tam olarak kaçta başlayıp kaçta sona ereceğini merak ediyor. İşte ÖSYM'nin YKS kılavuzunda da da belirttiği saat uyarıları.