2025 YKS sınavı öncesinde sınav binasına saat kaçtan sonra girişin yasak olduğu merak edilen konulardan. YKS'ye katılması beklenen yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınav saatinden yaklaşık 1 saat önce sınav binaları önünde hazır olması gerektiği biliniyor. Peki adaylar YKS sınav binasına saat kaçtan itibaren alınmıyor?
ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanacak Yükseköğretime Geçiş Sistemi (YKS) sınavı öncesinde sınav saati ve giriş belgelerinin hazır edilmesi en önemli konular arasında yer alıyor. Sınava katılacak adaylar sınav binasına saat kaçtan itibaren alınmayacağını ve sınavların tam olarak kaçta başlayıp kaçta sona ereceğini merak ediyor. İşte ÖSYM'nin YKS kılavuzunda da da belirttiği saat uyarıları.
2025 YKS SINAV BİNASINA SAAT KAÇTAN SONRA GİRİŞ YAPILAMIYOR?
YKS SINAV SAATLERİ
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.