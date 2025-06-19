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YKS sınav binasına saat kaçtan itibaren giriş yasak? Sınav öncesi saat uyarısı

YKS sınav binasına saat kaçtan itibaren giriş yasak? Sınav öncesi saat uyarısı

22:1219/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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YKS sınavı öncesi saat uyarısı
YKS sınavı öncesi saat uyarısı

2025 YKS sınavı öncesinde sınav binasına saat kaçtan sonra girişin yasak olduğu merak edilen konulardan. YKS'ye katılması beklenen yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınav saatinden yaklaşık 1 saat önce sınav binaları önünde hazır olması gerektiği biliniyor. Peki adaylar YKS sınav binasına saat kaçtan itibaren alınmıyor?

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanacak Yükseköğretime Geçiş Sistemi (YKS) sınavı öncesinde sınav saati ve giriş belgelerinin hazır edilmesi en önemli konular arasında yer alıyor. Sınava katılacak adaylar sınav binasına saat kaçtan itibaren alınmayacağını ve sınavların tam olarak kaçta başlayıp kaçta sona ereceğini merak ediyor. İşte ÖSYM'nin YKS kılavuzunda da da belirttiği saat uyarıları.


2025 YKS SINAV BİNASINA SAAT KAÇTAN SONRA GİRİŞ YAPILAMIYOR?

ÖSYM'nin 2025 YKS kılavuzunda yer alan bilgilerde şu açıklamalar yer alıyor;
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra
;
öğleden sonra oturumunda
ise
saat 15.30’dan sonra
sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra
sınav salonlarına alınmayacaklardır.

YKS SINAV SAATLERİ

TYT
, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır.
Sınav, 10.15’te başlayacak
ve
165 dakika sürecektir.
AYT
, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır.
Sınav, 10.15’te başlayacak
ve
180 dakika sürecektir.
YDT
, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır.
Sınav, 15.45’te başlayacak
ve
120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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YKS sınav binasına saat kaçtan itibaren giriş yasak? Sınav öncesi saat uyarısı