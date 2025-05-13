YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, sınava katılacak adayların gözü ÖSYM’den gelecek sınav giriş yeri duyurusuna çevrildi. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan oturumlar öncesi, adaylar hangi okulda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ni (AİS) yakından takip ediyor. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav yeri, salon ve sıra numaralarını içeren bilgileri erişebilecek.
2025 YKS için geri sayım sürerken, sınav giriş yerleriyle ilgili bekleyiş de yoğunlaştı. Milyonlarca aday, 21-22 Haziran’da yapılacak oturumlar öncesinde hangi okulda sınava gireceğini merak ediyor. ÖSYM’nin kısa süre içinde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerini açıklaması bekleniyor. Giriş belgeleri yayımlandığında, adaylar sınav yeri ve oturum bilgilerine T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.
Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.
YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 3
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 4
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.