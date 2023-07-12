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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS Üniversite sonuç tarihi hangi gün?

'YKS sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusu üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumla gerçekleştirildi. Üniversite sınavına yaklaşık 3 milyon 498 bin 18 öğrenci katıldı. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci heyecanlı bir şekilde YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023 ÖSYM YKS Üniversite sonuç tarihi hangi gün? İşte soruların yanıtları.

14:43 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YKS 2023 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

YKS 2023 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

2023 YSK sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 haziranda yapılan üniversite sınavlarının ardından gözler YKS sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda YKS tercih tarihleri de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 ÖSYM YKS ÜNİVERSİTE SONUÇ TARİHİ HANGİ GÜN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları,
20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek.
ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin
adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS 2023 tercih tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan resmi bir duyuru henüz yok. 2022 yılında tercihler
27 Temmuz
'da başlamıştı.
adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.


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42 dakika önce
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