YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi milyonlarca adayın gündeminde üniversite bölümlerinin tavan ve taban puanları var. İlgili bölümler için en düşük puan ve en yüksek puanların ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama: Hangi bölümler kaç puanla alıyor? İşte ÖSYM 2023 YKS üniversite tavan, taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar.