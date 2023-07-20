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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar

2023 YKS sonuçlarının ardından gözler ÖSYM’nin yayınlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi. YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. Peki YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri nasıl yapılacak? İşte üniversite 2-4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları, özel koşul ve açıklamaları.

17:26 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 2023 YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. YKS tercih kılavuzu kapsamında taban puanlar ve koşullar gibi detayları görüntüleyebilecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM YKS tercihlerinde ön kılavuzu yayınladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin de 27 Temmuz 2023 ve 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacağı açıklandı.

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar