YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları açıklanma tarihi 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri, yarın sona eriyor. Tercih yapacaklar, işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. İyi bir üniversiteye girmek için aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ağustos'un 5'inde başlayan YKS tercih işlemleri Ağustos'un 20'sinde sona erecek.

Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.

REKLAM

Ağustos'un 5'i ile 13'ü arasında yapılacak olan YKS tercihleri Ağustos'un 20'sine kadar uzatılmıştı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin kayıt süreci eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Akademik takvim ise 13 Eylül itibariyle başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "AŞI TALEBİ"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Fahrettin Koca, 18 Ağustos Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz." dedi.

REKLAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce de “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulunmuştu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.