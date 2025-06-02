YKS'ye kaç gün kaldı? Üniversite sınavı ne zaman? 2025 YKS giriş yerleri ve sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılacak olan öğrenciler YKS sınavına kaç gün kaldığını ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin önceki dönemlerde uyguladığı sınavlara bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık on gün önce öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.





2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025 YKS sınav giriş yerleri hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına dayanarak, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin resmi internet sitesi 'ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.





YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 YKS kılavuzuna göre, 21-22 Haziran'da uygulanacak YKS sınavına bugün itibarıyla 19 gün kaldı.





2025 YKS SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah saat 10:15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek.

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra saat 15:45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Adayların sınava girebilmesi için sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları zorunlu. Sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak.





YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

ÖSYM’nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. (Şifrenizi unuttuysanız, “Şifremi Unuttum” seçeneğiyle yeni şifre oluşturabilirsiniz.)

“Sınavlarım” sekmesinden 2025 YKS oturumlarını seçin.

İlgili oturum için “Sınav Giriş Belgesi” butonuna tıklayarak belgenizi görüntüleyin.

Belgenin çıktısını alın ve sınav günü yanınızda bulundurun.

Ayrıca, sınav giriş belgesinde yer alan bilgileri (sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası) kontrol etmeyi unutmayın. Herhangi bir hata durumunda, ÖSYM ile iletişime geçerek düzeltme talep edebilirsiniz.





ADAYLAR SINAVA GİRERKEN NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer

alacaktır.





Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.





Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.





FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI: Adayların sınava girebilmeleri için 2025-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;

• Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı veya kartın edinme sürecinde verilen ve yeni tip Mavi Kart teslim alınıncaya kadar geçerli “Geçici Mavi Kart Kimlik Belgesi”,

• Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı,

• T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi,

• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi’nin aslı,

• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi’nin aslı,

• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin aslı,

• T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesinde İkamet İzni/İkamet İzni Türü "insani" veya "uzun dönem” yazanların İkamet İzni Belgesi’nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Sınava giriş için geçerli kimlik belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Kimlik belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaktır.)

Bunların dışında;

 Sürücü belgesi,

 Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar,

sınava alınmayacaklardır.





DİKKAT : Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta ve sınava giriş için geçerli diğer kimlik kartlarında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/ Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde/K.K.T.C. Kimlik Kartında/Pembe/Mavi Kartta ve sınava giriş için geçerli diğer kimlik kartlarında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır. 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz

önünde bulundurarak fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.





Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya TC Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.





Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.



