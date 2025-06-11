Farklı üniversitelerde görev yapan idari personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine olanak tanıyan YÖK becayiş için bekleyiş sürüyor. Başvurular yapıldı gözler sonuçlara çevrilmiş durumda... Sıkça "YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak" soruları geliyor.

YÖK becayiş (atama) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖK becayiş sonuçları için gözler YÖK'e çevrilmiş durumda... Bugün atama sonuçlarının üniversitelere gönderilmesi bekleniyor.

YÖK, belirli dönemlerde becayiş başvurularını alır. Başvuruların ardından YÖK tarafından değerlendirme yapılır ve sonuçlar duyurulur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, personelin yeni görev yerlerine ne kadar sürede başlaması gerektiği de YÖK tarafından belirlenir.

Becayiş sistemi, üniversite idari personeli için önemli bir kolaylık sağlayarak, farklı illerdeki üniversitelerde çalışan kişilerin bir araya gelmesine veya kişisel gerekçelerle yer değiştirmesine imkan tanır.

Becayiş İşlemlerinde Son Durum

Genel Sekreter Batıkan Aksoy, bu konuda yapılan çalışmaların tamamlandığını belirtti. Ayrıca, bayramdan sonraki ilk mesai günü itibarıyla, bilgilerin üniversitelerle paylaşılacağını ve karşılıklı naklen atama sürecinin başlatılacağını açıkladı.











