Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla YÖK Atlas tercih robotuna ulaşım çok merak edildi. YÖK Atlas tercih robotu tercih işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. İşte YÖK Atlas tercih robotu.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YÖK ATLAS’TA NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler– Yerleşenlerin geldikleri iller– Yerleşenlerin öğrenim durumu– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler– Yerleşen okul birincileri– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri– Yerleşen son kişinin profili– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları– Yerleşenlerin YKS puanları– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)– Yerleşme koşulları

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilirler.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twiiter hesabından paylaştığı mesajla, YKS 2019 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, mesajında, "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.