YÖKDİL 2 sınav tarihi 2025 açıklandı! YÖKDİL 2 başvurusu ne zaman yapılacak?

Akademik alanda dil yeterliliğini belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL/2’nin uygulanacağı tarih netleşti. Lisansüstü eğitim başvurularında, doçentlik süreçlerinde ve akademik yükselme kriterlerinde önemli rol oynayan sınavın, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Adaylar, sınav tarihi kadar başvuru ve sonuç açıklanma süreçlerini de yakından takip ediyor. İşte YÖKDİL/2 başvuru ve sınav sürecine dair güncel bilgiler...