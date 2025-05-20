YÖKDİL 2 sınav tarihi 2025 açıklandı! YÖKDİL 2 başvurusu ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği YÖKDİL sınavı için yeni dönem takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaşırken, YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri de bu takvimde netleşti. Lisansüstü eğitim başvuruları, doçentlik ve akademik kadro alımlarında önemli bir ölçüt olan YÖKDİL sınavı, yılın ikinci yarısında yapılacak. Adaylar şimdi başvuru sürecine ve sınav gününe odaklanmış durumda. İşte 2025-YÖKDİL/2 sınav takvimine dair detaylar…
Akademik alanda dil yeterliliğini belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL/2’nin uygulanacağı tarih netleşti. Lisansüstü eğitim başvurularında, doçentlik süreçlerinde ve akademik yükselme kriterlerinde önemli rol oynayan sınavın, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Adaylar, sınav tarihi kadar başvuru ve sonuç açıklanma süreçlerini de yakından takip ediyor. İşte YÖKDİL/2 başvuru ve sınav sürecine dair güncel bilgiler...
YÖKDİL 1 2025 NE ZAMAN YAPILDI?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 başvuruları 3-9 Ocak tarihleri arasında alındı. YÖKDİL 1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapıldı.
YÖKDİL 2 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.