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YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), beşinci YÖKDİL Sınavı başvurularının 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi IHA
YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde.

YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde.

YÖK, beşinci YÖKDİL Sınavı’nın 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00’de tek oturum halinde gerçekleştirileceğini açıkladı. YÖK’ten yapılan acıkmaya göre, sınav başvuruları 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

Beşinci YÖKDİL Sınavı’na yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de yapılacak

ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, 22 Eylül Cumartesi yapılacak. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 5'inci YÖKDİL sınavına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sınavın 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınav başvurularının 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.

KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ÖSYM'den KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri açıklandı.ÖSYM'den KPSS'ye ilişkin yapılan açıklamalar şöyle:2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınava giriş yerleri açıklandı22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.DİKKAT!2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.DİKKAT!2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YKS AYT TYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS AYT TYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 milyonu aşkın lise mezunu öğrencisi 30 Haziran cumartesi günü YKS - TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve 01 Temmuz pazar günü YKS - AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına girdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk kez düzenlenen sınav sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Peki YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak. Özellik TYT ve AYT oturumlarına giren öğrencilerin merak ettiği YKS sınav sonuç tarihi ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuyla ilgili tüm gelişmeler.YKS SINAVI TYT VE AYT OTURUMLARIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Bu sene seçimlerin erken tarihe alınmasıyla YKS sınav tarihleri değişmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden belirlenen tarihte değişiklik yapılmamasına karar verdi. Buna göre YKS sonuçları, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM ile birlikte aynı anda haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.SINAVLARA TOPLAMDA KAÇ KİŞİ GİRDİ?TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak.YKS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.YKS puan hesaplama nasıl yapılıyor?YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandıYKS tercih kılavuzu yayımlandıYKS'de soru iptali yokYKS tercih kılavuzu yayınlandıYKS puan hesaplama sistemi nasıl?

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