YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), beşinci YÖKDİL Sınavı başvurularının 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağını duyurdu.
Haber MerkeziIHA
YÖK, beşinci YÖKDİL Sınavı’nın 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00’de tek oturum halinde gerçekleştirileceğini açıkladı. YÖK’ten yapılan acıkmaya göre, sınav başvuruları 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
Beşinci YÖKDİL Sınavı’na yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.
YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de yapılacak
ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, 22 Eylül Cumartesi yapılacak. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 5'inci YÖKDİL sınavına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sınavın 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınav başvurularının 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacağı bildirildi.
Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.
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