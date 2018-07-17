YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman?

YÖK, beşinci YÖKDİL Sınavı’nın 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00’de tek oturum halinde gerçekleştirileceğini açıkladı. YÖK’ten yapılan acıkmaya göre, sınav başvuruları 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

Beşinci YÖKDİL Sınavı’na yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de yapılacak

ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, 22 Eylül Cumartesi yapılacak. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 5'inci YÖKDİL sınavına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sınavın 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınav başvurularının 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.

KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM'den KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri açıklandı.ÖSYM'den KPSS'ye ilişkin yapılan açıklamalar şöyle:2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınava giriş yerleri açıklandı22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.DİKKAT!2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.DİKKAT!2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.