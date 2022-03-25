2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu!

ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan YÖKDİL sınavı, geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. 13 Mart 2022 tarihinde yapılan YÖKDİL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar, ‘YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna cevap arıyor. ÖSYM 2022 sınav takvimine göre YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 - YÖKDİL/1 sonuçları ÖSYM tarafından 29 Mart tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

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YÖKDİL/1 SINAVI SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.