YÖKDİL/2 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman başlıyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.