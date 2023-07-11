YÖKDİL/2 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman başlıyor?

ÖSYM, 7 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) giriş belgelerini erişime açtı. Sınava girecek adaylar ÖSYM’nin sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınava giriş belgesi alabilecek. E-YÖKDİL 2023/2 sınava giriş belgesi almak için haberimize bakabilirsiniz.