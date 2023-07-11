YÖKSİS giriş için haberimize bakınız. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, Türkiye'deki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarının bilgileri, okulları tarafından elektronik ortamda YÖKSİS'e iletildi. Entegrasyon çalışmasının hayata geçirilmesi ile kapsam dahilindeki tüm üniversiteler ile öğrencilerin eğitim bilgileri, sadece YÖKSİS üzerinden alınacak.

YÖKSİS'e kimler girebilir?

YÖKSİS'e sadece üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanları ve idari personeller girebilmektedir. Öğrenci/Mezunlar bu sisteme girememektedir.

YÖKSİS ne işe yarar?

YÖKSİS sistemi aracılığı ile üniversitelerden alınan eğitimlere ulaşmak mümkündür. YÖKSİS sistemi binlerce kişinin verilerini resmi bir şekilde saklamaktadır. Özellikle YÖKSİS detaylı bilgi vermesi sebebiyle CV olarak da kullanılabilmektedir. Bu nedenle üniversiteden mezun olan öğrenciler için oldukça önemli bir sistemdir.

Bu sistemde kişilerin üniversitede aldıkları eğitim, başarı durumları, donanımları, eksiklikleri ve akademik kariyerleri kayıt edilmektedir. Bu sayede kişiler üniversiteden mezun olduktan sonra kolay bir şekilde eğitim bilgilerine ulaşabileceklerdir. Bunlar dışında KPSS, akademik bilgiler ve duyurular, atamalar ve sınav bilgileri gibi tüm bilgiye kişiler YÖKSİS sayesinde ulaşabilirler. Akademik sınavlara da kişiler YÖKSİS üzerinden başvuru yapabilmektedir.

YÖKSİS'te eğitim bilgisi olmayan veya bilgilerinde hata bulunanlar, üniversitelerin ilgili birimlerine başvurarak bu bilgileri ekletebilecek veya düzeltilmesini sağlayacak. Eğitim bilgileri ile ilgili ÖSYM başvuru merkezlerinde herhangi bir işlem yapılmayacak. YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan üniversite eğitim bilgileri ile (Yurt dışı ve askeri yükseköğretim kurumları) ilgili ÖSYM başvuru merkezlerinde belgeye dayalı işlem yapılmasına devam edilecek.

Yoksis kaydı nasıl yapılır?

YÖKSİS sistemine kayıt olabilmek için bazı prosedürleri gerçekleştirmek gerekir. Yapılması gereken ilk şey YÖKSİS internet sitesine giriş yapılmasıdır. İnternet sitesinden kayıt olunabileceği gibi üniversitelerin veya fakültelerin öğrenci işlerinden de kayıt yapılabilmektedir.

Yöksis şifresi nereden alınır?

YÖKSİS Şifresi Nasıl Alınır ? Personel Daire Başkanlığı, YÖKSİS'e akademik kadrolardaki değişiklikler kapsamında göreve başlayan akademik personellerin atama bilgi girişlerini yapar, işlem bittiğinde ilgili akademik personel kurumsal e-posta adresine YÖKSİS şifresi otomatik olarak gönderilmektedir.

Yöksis e nasıl giriş yapabilirim?

YÖKSİS Sistemine Nasıl Girilir? YÖKSİS sistemine girebilmek adına öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve YÖKSİS şifresini bilmesi gerekmektedir. Bu şifre, sadece YÖKSİS sistemine girmek için verilen şifredir. Bu şifreyi almak adına öğrencinin, üniversitesinde bulunan öğrenci işlerine başvurması yeterlidir.

Yöksis bilgileri nereden öğrenilir?

Mezuniyet ve öğrenim bilgilerinize ÖBS'deki http://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/info/index# adresinde yer alan "YÖKSİS Bilgilerim" menüsü aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet uygulamasındaki YÖK işlemlerinden de öğrencilik bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Yöksis araştırmacı ID nasıl alınır?

YÖKSİS sistemine giriş yapıldıktan sonra menüden “Personel İşlemleri” --> ”Özgeçmiş İşlemleri” --> ”Özgeçmiş Oluşturma (Yeni)” ekranına girilerek, “Kişisel Bilgiler” kısmında yer alan “YÖK Akademik” sayfasından Araştırmacı ID bilgisine ulaşılır.

Yöksis ten transkript nasıl alınır?