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Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Yolcunun (seferi olanın) kurban kesmesi gerekir mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?' sorusuna Diyanetin cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?
Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak?

Yolcunun (seferi olanın) kurban kesmesi gerekir mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

  • "Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.
  • Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63).
  • Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383)."

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

  • Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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