YouTube MP3 dönüştürücü nasıl kullanılır? YouTube videoları MP3’e nasıl dönüştürülür? Sizin için haberimizde ayrıntıları ile anlattık.

YOUTUBE’DAKİ VİDEO VE MÜZİKLERİ MP3 OLARAK NASIL İNDİRİLİR?

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube, profesyonel ve amatör yapım tüm müzikleri kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Yerli ve yabancı tüm müziklere erişebilme imkanı tanıyan platform kullanıcılarına ne yazık ki çevrimdışı müzik dinleme imkanı tanımıyor. Yani YouTube üzerinden müzik dinlemek isteyen kullanıcıların internete bağlanması dolayısıyla internet kotalarından harcamaları gerekiyor.

Birçok mobil kullanıcısı için ise bu durum işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Şöyle ki birçok mobil internet kullanıcısının mobil tarifeleri yerli olmazken çoğu kullanıcının GSM operatörü kaynaklı çekim gücü nedeni ile tam manada müzik dinleme keyfi yaşayamıyor. Bu durumda ise kullandıkları cihazların hafızalarına müzik listelerini MP3 olarak indirmekten başka çare kalmıyor.





YOUTUBE’DAN MP3 NASIL İNDİRİLİR!

Youtube’den MP3 indirebilmek için dönüştürücü platformları kullanmanız şart. Söz konusu platformlar YouTube videolarını MP3’e dönüştürerek kolayca indirmenize olanak sağlıyor. Peki YouTube videoları MP3 olarak nasıl indirilir;

- YouTube üzerindeki videoları MP3 olarak indirebilmek için öncelikle YouTube üzerinden istediğiniz müziği açın.

- Akabinde açılan videonun linkini tamamen kopyalayın.





- Sonrasında kopyaladığınız linki buradaki platformda yer alan kutunun içine yapıştırın.





- Videoyu dönüştürmek istediğiniz formatı seçin.





- Hemen aşağıda yer alan başla butonuna tıklayın.



