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Hangi oylar geçersiz sayılır?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Genel seçimine ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin merak edilen soruların cevaplarını yayınlandığı videolarla yanıtladı. Oyları geçersiz kılan haller başlıklı videoda hangi oyların geçersiz sayılacağı madde madde belirtildi. Peki Hangi oylar geçersiz sayılır? Oyları geçersiz kılan haller neler? İşte soruların yanıtları.

15:31 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hangi oylar geçersiz sayılır? Oyları geçersiz kılan haller neler?

Hangi oylar geçersiz sayılır? Oyları geçersiz kılan haller neler?

YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Genel Seçimlere ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı. Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILIR? OYLARI GEÇERSİZ KILAN HALLER NELER?


YSK'dan 'geçersiz oy' uyarısı
YSK'dan 'geçersiz oy' uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenleri 'Nerede ve nasıl oy kullanacağım', 'Görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu', 'Oyları geçersiz kılan haller', 'Seçim güvenilirliği ve şeffaflık', 'Seçim sonuçlarının ilanı' başlıkları ile yayınladığı videolarla uyardı. 'Oyları geçersiz kılan haller' başlıklı videoda; 'evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.


YSK’nın yayınlandığı videoya göre 'Oyları geçersiz kılan haller' başlıklı videoda;

'Evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.



#Yüksek Seçim Kurulu
#Cumhurbaşkanı genel seçimi
#28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi
#YSK
#geçersiz oy
19 dakika önce
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