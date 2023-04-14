Hangi oylar geçersiz sayılır? Oyları geçersiz kılan haller neler?
YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Genel Seçimlere ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı. Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILIR? OYLARI GEÇERSİZ KILAN HALLER NELER?
YSK’nın yayınlandığı videoya göre 'Oyları geçersiz kılan haller' başlıklı videoda;
'Evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.