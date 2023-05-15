Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibariyle bitti. 14 Mayıs'ta eş zamanlı açılarak sayımı yapılan yurt dışı oylarında açılmayan sandık sayısı YSK başkanı tarafından açıklandı. İşte yurt dışı seçim sonuçlarında son durum.

YURT DIŞINDA AÇILMAYAN SANDIK SAYISI KAÇ? YURT DIŞINDA KİM ÖNDE?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı. 09.45 itibariyle Sayın Erdoğan 49,4 oy oranına sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu 44,9 oy oranına sahiptir. Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27' dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:

Değerli basın mensupları günaydın. 9.45 itibariyle sistemimize gelen verileri paylaşmak istiyorum. Yurtiçi sandık oranımız 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk bir oranımız var. Yurtiçinde açılmayan sandık sayımız 27'dir. Yurtdışında 1529 açılmayan sandık var. Açılma oranı ise yüzde 84.06'dır. 9.45 itibariyle Sayın Erdoğan 49,4 oy oranına sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu 44,9 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YURTDIŞI SEÇİMLERİNE KATILIM ORANI KAÇ? KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

27 Nisan'da başlayan yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullanıldı. Toplamda 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Yurt dışında oy kullanma oranı bu seçimde yüzde 53 oldu. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.





Yurtdışı temsilciliklerde ilk kez 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanılmaya başlanmış, bu seçimde 232 bin 795 kişi sandığa gitmişti. 7 Haziran 2015'teki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 931 bin 646, 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 milyon 159 bin 871, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na 1 milyon 325 bin 682, 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 1 milyon 358 bin 584 seçmen katılmıştı.



