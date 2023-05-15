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YSK Başkanı Yener açıkladı: Yurt dışında açılmayan sandık sayısı kaç?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 200 binden fazla seçmen 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında YSK Başkanı Ahmet Yener bu sabah yurtdışı sandık açılma oranlarında son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Peki yurt dışında açılmayan sandık sayısı kaç? Yurt dışı seçim sonuçlarında kim önde? İşte sorunun cevabı.

10:31 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurtdışında açılmayan sandık sayısı kaç?

Yurtdışında açılmayan sandık sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibariyle bitti. 14 Mayıs'ta eş zamanlı açılarak sayımı yapılan yurt dışı oylarında açılmayan sandık sayısı YSK başkanı tarafından açıklandı. İşte yurt dışı seçim sonuçlarında son durum.

YURT DIŞINDA AÇILMAYAN SANDIK SAYISI KAÇ? YURT DIŞINDA KİM ÖNDE?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı. 09.45 itibariyle Sayın Erdoğan 49,4 oy oranına sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu 44,9 oy oranına sahiptir. Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27' dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:

Değerli basın mensupları günaydın. 9.45 itibariyle sistemimize gelen verileri paylaşmak istiyorum. Yurtiçi sandık oranımız 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk bir oranımız var. Yurtiçinde açılmayan sandık sayımız 27'dir. Yurtdışında 1529 açılmayan sandık var. Açılma oranı ise yüzde 84.06'dır. 9.45 itibariyle Sayın Erdoğan 49,4 oy oranına sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu 44,9 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YURTDIŞI SEÇİMLERİNE KATILIM ORANI KAÇ? KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

27 Nisan'da başlayan yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullanıldı. Toplamda 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Yurt dışında oy kullanma oranı bu seçimde yüzde 53 oldu. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.


Yurtdışı temsilciliklerde ilk kez 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanılmaya başlanmış, bu seçimde 232 bin 795 kişi sandığa gitmişti. 7 Haziran 2015'teki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 931 bin 646, 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 milyon 159 bin 871, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na 1 milyon 325 bin 682, 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 1 milyon 358 bin 584 seçmen katılmıştı.


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

#YSK
#Yurt dışı seçmen
#Ahmet Yener
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#28. Dönem Milletvekili seçimi
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