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Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu

Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi seçildi. Serdar Mutta kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Serdar Mutta'nın hayatına ilişkin ayrıntılar...

13:31 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Serdar Mutta

Serdar Mutta

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta, Yargıtay'dan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen üçüncü isim oldu.

YSK ÜYESİ SEÇİLEN SERDAR MUTTA KİMDİR?

Yargıtay kontenjanından seçilen YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.

Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK'nin yeni üyeleri olmuştu.

Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerin önceki turlarında Yargıtay üyeleri Feyzi Eroğlu ile Talip Bakır YSK üyeliğine seçilmişti.

Buradaki seçimin 19'uncu turunda, 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta, 187 oy alarak Yargıtaydan YSK üyeliğine seçilen üçüncü isim oldu.

BAŞKANLIK İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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21 dakika önce
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Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
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