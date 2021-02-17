Yüksek Ateş Nasıl Düşürülür?

Yüksek ateşi düşürmek için ilaç tedavisi kullanılır. Yüksek ateş durumlarında doktorların verdiği ilaçlar ile ilgili aşağıda bilgi verilmiştir:
• Reçetesiz satılan ilaçlar: Yüksek ila orta derecede ateşiniz varsa, doktorunuz Tylenol, Adville ve aspirin gibi reçetesiz satılan ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar talimatlara ve doktor tavsiyelerine uygun kullanılmalı ve aşırı dozdan kaçınılmalıdır. Bu ilaçların aşırı dozda ve uzun süreli kullanımı karaciğer ve böbrek hasarına ve hatta yaşamı tehdit edebilir. Çocuklarda aspirin kullanılmamalıdır.
• Reçeteyle satılan ilaçlar: Ateşin altında yatan nedene bağlı olarak, doktorunuz bazı ilaçlar yazabilir. Örneğin ateşe neden olan bakteriyel bir enfeksiyon ise doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Ateşin sebebi bir virüs ise virüs tedavi edilemediği için antibiyotik verilmez. Ancak bu durumlarda ateş semptomlarını gidermek için ilaçlar verilebilir ve hastalara bol su içmeleri ve dinlenmeleri tavsiye edilir.
Yüksek Ateş Değerleri Nedir?
Yüksek ateş olarak kabul edilen değerler çocuklar ve yetişkinler için farklıdır. Bunlar:
• Yetişkinler için yüksek ateş değerleri:
• Rektal veya kulak ölçümü: 38 derece ve üstü
• Oral ölçüm: 37,8 derece ve üstü
• Kol altı ölçümü: 37,2 derece ve üstü
• Çocuklar için yüksek ateş değerleri:
• Rektal veya kulak ölçümü: 38,1 derece ve üstü
• Oral ölçüm: 37,6 derece ve üstü
• Kol altı ölçümü: 37,4 derece ve üstü
Yüksek Ateş Neden Olur?
Ateşin çok yüksek olmasının nedeni geçirilen veya başlangıç aşamasında olan enfeksiyon hastalıkları, yapılan aşılar, kullanılan bazı ilaçlar veya bağışıklık sisteminde meydana gelen bazı hastalıklardır. Ateş kendi başına bir hastalık olarak kabul edilmez; fakat yüksek ateş bazı hastalıkların habercisi olabilir.
Ayrıca bebeklerin sarılması ve çocukluk çağı romatizması gibi diğer nedenlerden dolayı ateş olabilir. Güneşe uzun süre maruz kalmak da ateşi artırabilir. Yaygın inanışın aksine, diş çıkarma çocuklarda yüksek ateşe neden olmaz.
Yaşlara Göre Yüksek Ateşe Nasıl Müdahale Edilmelidir?
Yüksek ateşe yaşlara göre müdahale etmek oldukça önemlidir. Kişinin yaşı ateş konusunda belirleyicidir. Yüksek ateş özellikle üç aylıktan küçük bebeklerde ciddiye alınması gereken bir sorundur. Bu durumda ateşi düşürmek için herhangi bir yöntem kullanılmamalı ve hemen bir doktora görünmek ve araştırılacak ateşin nedeni sorulmalıdır.
Üç aylıktan büyük çocukların ateş dışında genel sağlıkları iyiyse, sürekli ağlamıyorlarsa ve ateş 38 dereceyi geçmiyorsa evde tedavi edilebilir. Ateş üç günden fazla devam ederse, bir doktora danışmak ve nedenini sormak gerekir.
Hangi Durumlarda Çocuklar Yüksek Ateş Nedeniyle Doktora Götürülmelidir?
Çocukların yüksek ateş nedeniyle doktora götürülmesi gereken durumlar aşağıda sıralanmıştır:
• Yaşı 3 aydan küçük olan bebekler (iyi görünseler bile)
• Rahatsız görünüyorsa (aşırı huzursuz ağlama, yemek yememek veya içmemek)
• Tepki vermiyorsa, uyandırılamıyorsa
• Nefes almada güçlük çekiyorsa
• 39-40 derecenin üzerinde ateşi varsa
• Ateşli havale geçirmişse
• Ateşi uzun sürüyorsa (4-5 günden fazla süren)
• Önceden başka bir hastalık geçirmişse (kalp hastalığı, kanser hastalığı gibi)
• Ateşin neden olduğu döküntü, kızarıklık varsa
• İshal 2-3 gün geçmezse
• 1 günden fazla sürekli kusması devam ediyorsa
• Kulak ve boğaz ağrısı varsa
• İdrar yaparken ağrı oluyorsa
Yüksek Ateş Durumunda Ne Yapılmamalıdır?
Yüksek ateş yaşandığından yapılmaması gerekenler dikkat edilmesi gereken bir konudur. Günümüze kadar ulaşmış ve ateş düşürme konusunda sıklıkla uygulanan hatalar vardır. En yaygın hatalardan biri, üşüyen ve yüksek ateş nedeniyle titreyen çocukları örtmek veya kalın giysiler giydirmektir. Bu durumda çocuğun isteklerinden çok menfaatine uygun hareket etmek gerekir. Ateşi düşürmek için soğuk su ile banyo yaptırmak çocuğun durumunu iyileştirmekten çok daha kötü hale getirecektir. Ateş hala 38 derece iken en sık yapılan hatalardan biri, başka yöntemler denemeden ateş düşürücü ilaç uygulamaktır.
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