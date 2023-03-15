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Yürek Çıkmazı 17. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Ali Fuat’ın iftiraya kurban gittiğini öğrenen Halil, artık ona başka bir gözle bakmaya başlar. Kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi karşılıksız bırakmaz. İkili arasında zaman içinde baba oğul ilişkisi kurulur. Halil, bir yandan da Zeynep’in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı’nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat’ın iş teklifini kabul eder. Yürek Çıkmazı 16. bölümü tek parça full izlemek, son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:21 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 16. Bölüm

Yürek Çıkmazı 16. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 16. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 16. BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ


Ali Fuat’ın iftiraya kurban gittiğini öğrenen Halil, artık ona başka bir gözle bakmaya başlar. Kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi karşılıksız bırakmaz. İkili arasında zaman içinde baba oğul ilişkisi kurulur. Halil, bir yandan da Zeynep’in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı’nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat’ın iş teklifini kabul eder. Artık tek amacı Zeynep’i de buna inandırmaktır.


İlker’i eve çağırarak Birsen’i çocuklarının önünde rezil eden Yılmaz, amacına ulaşır. Birsen kendi ağzıyla babasının evinde kalacağını söyler. Annesinin bir gün o evden çıkabilme ihtimaline tutunan Seray büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, Yusuf annesini ölen babasına ihanetle suçlar.

Babasının manipülasyonuna maruz kalan Feride, hamileliğini kullanarak Kıvanç’ı peşinde koşturmak ister ancak umduğunu bulamaz. Babasının evine doğalgaz döşetme talebi, Kıvanç tarafından hiç beklenmedik bir şekilde cevaplanır.


Ali Fuat ve Halil’in ortak olacağı Yılmaz’ın kulağına gider. Aralarında kurulan baba oğul ilişkisini kıskanır. Ali Fuat’ın karısını öldürmek suçundan 27 yıla mahkûm olduğunu öğrenen Yılmaz; kimsenin aklına gelmeyecek bir plan kurar.

YÜREK ÇIKMAZI 16. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Yürek Çıkmazı 16. bölümü tek parça full izlemek için

YÜREK ÇIKMAZI 17. BÖLÜM FRAGMANI



#Yürek Çıkmazı
#TRT 1
#Halil
#Zeynep
#Ali Fuat
#17. bölüm fragmanı
18 dakika önce
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Yürek Çıkmazı 17. Bölüm Fragmanı
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