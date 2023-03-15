TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 15. bölümünde, Halil’in Sefer tarafından tehdit edildiğini öğrenen Ali Fuat, Zeynep’in gerçek babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Zeynep’in karşısına bir katil olarak çıkmaya cesaret edememiş, miras davasını bahane ederek, ona daha yakın olabilmeyi planlamıştır. Ama şimdi kızının hayatı tehlikededir. Ertesi gün hiç düşünmeden Zeynep’i azlederek davayı geri çeker. Yürek Çıkmazı 15. bölümü tek parça full izlemek ve 16. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.