Özgün Yürek Çıkmazı sokağı nerede?
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Yürek Çıkmazı sokağı nerede?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi Yürek Çıkmazı bu akşam ilk bölümü ile TRT1 ekranlarında başlıyor. TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olacak dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı için dikkat çekiyor. Dizinin yayınlanan ilk bölümü fragmanı ile Yürek Çıkmazı dizisinin nerede çekildiği merak kazandı. Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor, Yürek Çıkmazı sokağı nerede? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı sokağı nerede, dizi nerede çekiliyor?
Yürek Çıkmazı Sokağı

TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

YÜREK ÇIKMAZI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİ KONUSU

Dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, yalnız bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini konu ediniyor.

Kitabın tanıtımı ise şöyle:

"Sadece yaşama sebebi olan çocuklarını düşünen bir anneydim. Bu işte bir yanlışlık vardı ama neydi? Bana yaşama hakkı veren Allah'ım, niçin böyle çileli bir hayatı bana reva gördün? Yaşamak buysa yaşayan bir ölüden farksızdım.

YÜREK ÇIKMAZI 1.BÖLÜM FRAGMANI

YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?

Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yürek Çıkmazı dizisi Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.

TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı gerçek bir hikaye mi?
ÖZGÜN
TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı gerçek bir hikaye mi?
Derbide sahada

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