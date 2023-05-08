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Yurt dışı oyların seçimlere etkisi nasıl?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 8 Mayıs itibariyle 1 milyon 666 bin 824 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılmakta. Yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların oylarına doğrudan yansıyor. Peki yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak?

11:07 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt dışı oyları seçim sonuçlarına nasıl yansıyor?

Yurt dışı oyları seçim sonuçlarına nasıl yansıyor?

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışında oylar ne zamana kadar kullanılacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.

Yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak?

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor. Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


#yurt dışı oylar
#seçim 2023
#yurt dışı oy dağılımı
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