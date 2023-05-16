Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur seçimi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yaptı. YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Yener, 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin “Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.” dedi.
Yurt dışı seçmen ikinci turda oy kullanacak mı?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'deki ikinci tur oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. Yurt dışı seçmenler birinci turda olduğu gibi ikinci tur seçimi için de sandık başına gidecek. Yurt dışında kullanılan milletvekili oyları geçerli oldu.
İkinci tur seçim için yurtdışında oy verme ne zaman başlayacak?
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yurt dışı için oy verme süresi 24 Mayıs 2023 tarihinde dolacak.
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için seçim takvimi
- İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi.
- İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.
- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor.
- İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.
- Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.
- Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
- YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.