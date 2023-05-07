Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde 100 bin 897 olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin 842 kişi oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1 milyon 488 bin 842'ye ulaştı.

2018 seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?

Bugün itibarıyla gümrüklerde 100 bin 897 oy kullanılırken, yurt dışı temsilciliklerde ise 1 milyon 387 bin 945 kişi sandık başına gitti.

Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 44 bin 387 iken gümrük kapıları da dahil olmak üzere 1 milyon 526 bin 615 kişi sandığa gitmişti. Böylece katılım oranı yüzde 50,1 olmuştu.

Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman sona erecek?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YSK, Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi

YSK, seçimlere katılımın yoğun olduğu Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Lüksemburg'daki toplam 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi.

Buna göre, Düsseldorf Başkonsolosluğu için 6-7-8-9 Mayıs'ta 15 olan sandık sayısı 19'a, Essen Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 15 olan sandık sayısı 19'a, 8-9 Mayıs'ta ise 12 olan sandık sayısı 16'ya, Frankfurt Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 10 olan sandık sayısı 12'ye, Hannover Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 6 olan sandık sayısı 12'ye, Kassel Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 4 olan sandık sayısı 6'ya, Karlsruhe Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 6 olan sandık sayısı 10'a, Münster Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 8 olan sandık sayısı 10'a, Nürnberg Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 10 olan sandık sayısı 12'ye, 8-9 Mayıs'ta ise 6'dan 8'e, Stuttgart Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 14 olan sandık sayısı da 20'ye çıkarılacak.

Viyana Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihleri için daha önce 8 olarak belirlenen sandık sayısı 9'a, 8-9 Mayıs tarihlerinde 5 olan sandık sayısı ise 7'ye çıkacak. Paris Başkonsolosluğu için 8 Mayıs'ta 10 olan sandık sayısı 15'e, aynı tarihte Bordo Başkonsolosluğu için 1 olan sandık sayısı ise 2 olacak. Liyon Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 8 olan sandık sayısı 11'e, 8 Mayıs'ta 5 olan sandık sayısı 8'e, Nant Başkonsolosluğu için 8 Mayıs'ta 2 olan sandık sayısı 3'e, Strazburg Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 5 olan sandık sayısı 10'a, Marsilya Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 2 olan sandık sayısı 4'e çıkacak.